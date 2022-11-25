Anadolu Efes, deplasmanda Virtus Bologna'ya konuk oluyor

25 Kasım 2022 Cuma, 08:52

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya geliyor.

Paladozza Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son iki maçını kazanarak moral buldu. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 9 maçta yaşadığı 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

Ev sahibi Virtus Segafredo Bologna ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla 10. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 777. maç

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 777. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 776 karşılaşmada 442 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 529. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 528 mücadelenin 285'ini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.