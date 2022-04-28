Anadolu Efes için Final Four günü

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:46

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçındaİtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Seride 2-1 önde olan lacivert-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde edecek.

Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 64-48 yenen Anadolu Efes, 1-0 öne geçti. İtalya'daki ikinci karşılaşmayı AX Armani Exchange Milan 73-66 kazanarak durumu 1-1 eşitliğe getirirken; Anadolu Efes, İstanbul'da rakibine 77-65 üstünlük kurarak seride 2-1 öne geçti.

Anadolu Efes, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde seriyi 3-1'e taşıyacak ve adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Avrupa arenasındaki 765. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 764 karşılaşmada 435 galibiyet ve 329 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 517. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 516 karşılaşmada 278 galibiyet ve 238 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,9) elde etti.

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 37 kez karşılaşırken, takımımız 23 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup etti. Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 35 karşılaşmada ise takımımız 22 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde etti.