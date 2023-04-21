Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurul'una (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara ekibinin hafta içinde oynanan Bitexen Giresunspor mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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