Antalya'da 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen 10, 12, 14 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 15 ilden 314 sporcu katılırken, Kutay Kubat, Beren Memişoğlu, Servet Tamay, Yankı Ergünay, Doruk Erolçevik ve Eda Ustabay birincilik elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 15 ilden 314 sporcu katıldı.
Şampiyonada 10 yaş altı erkeklerde Kutay Kubat, kadınlarda Beren Memişoğlu birinci oldu.
12 yaş altı erkeklerde Servet Tamay, kadınlarda Yankı Ergünay birincilik elde etti. 14 yaş altı erkeklerde ise Doruk Erolçevik ve kadınlarda Eda Ustabay altın madalya kazanan isimler oldu.
Şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllerini Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir ile TEF Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya'dan verdi.
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