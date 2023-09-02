Antalya'da puanlar paylaşıldı! Antalyaspor 1-1 Kayserispor
Süper Lig'de Antalyaspor ile Kayserispor'un mücadelesinde kazanan çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Konuk ekip Kayserispor'un golünü 35. dakikada Mame Thiam kaydetti.
Ev sahibi Antalyaspor'un golü 44. dakikada Sander Van de Streek'ten geldi.
Bu galibiyetin ardından Antalyaspor 3, Kayserispor ise 6 puana ulaştı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Antalyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’a 'koruma' önerisi!
- AKP'de 'kriz' korkusu
- Tatil satın alan aile kabusu yaşadı...
- AFAD 'saat vererek' uyardı: Çok sayıda ili vuracak...
- Rus senatörden Türkiye çıkışı!
- 'Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor'
- Ebrar'ın pankartı AKP'lileri kızdırdı
- 'Çifte silahlı infaz' güvenlik kamerasında!
- Arap sermayeli kaçak yapıya iktidar kalkanı
- Muğla'da orman yangını: Rüzgârın etkisiyle büyüdü!