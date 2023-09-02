Antalya'da puanlar paylaşıldı! Antalyaspor 1-1 Kayserispor

Süper Lig'de Antalyaspor ile Kayserispor'un mücadelesinde kazanan çıkmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 23:50
Antalya'da puanlar paylaşıldı! Antalyaspor 1-1 Kayserispor
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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Konuk ekip Kayserispor'un golünü 35. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Ev sahibi Antalyaspor'un golü 44. dakikada Sander Van de Streek'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından Antalyaspor 3, Kayserispor ise 6 puana ulaştı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Antalyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.


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