Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi başlıyor

Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi.

Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası birçok isimle temas kuran kırmızı-beyazlı yönetim, yapılan değerlendirmelerin ardından tercihini Erol Bulut'tan yana kullandı. Kulüp deneyimli teknik adamla anlaştığını şu sözlerle açıkladı:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00'te imza töreni düzenlenecektir.

Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK gibi Süper Lig ekiplerinde görev yapan Bulut, son olarak İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'yi çalıştırmıştı.