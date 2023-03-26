Apandisi alınan İngiliz futbolcu Phil Foden, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 19:09

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 19:09

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takım kampı sırasında hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki futbolcunun, Londra'da gerçekleşen operasyonla apandisinin alındığı belirtildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ikinci haftasında bugün Ukrayna ile karşılaşacak İngiltere'nin kadrosundan çıkarılan Foden, Manchester City'nin Liverpool'u konuk edeceği 1 Nisan'da oynanacak lig maçında da forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden kanat oyuncusunun sahalara dönüş tarihi, Manchester City-Liverpool maçının ardından yapılacak değerlendirmeye göre belli olacak.

Bu sezon City formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta görev alan Foden, 13 gol ve 6 asistle oynadı.