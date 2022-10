Ara Gözbek yazdı... 'Adaya veda edecek isim: Valerien Ismael'

25 Ekim 2022 Salı, 20:50

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor mücadelesinden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte son 6 karşılaşmadan 1 galibiyet elde eden siyah-beyazlı takımda teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılması gündeme geldi. Spor yazarı Ara Gözbek, siyah-beyazlı takımdaki son gelişmeyi değerlendirdi.

Ara Gözbek'in yazısı şu şekilde:

"Artık kabul etmemiz lazım. Her ne kadar sosyal medyanın etkisinde kalmak istemesek de organizmanın bir parçasındayız. Beşktaş'ta “Valerien Ismael meselesi” bana Survivor2016 yarışmasını hatırlattı. Survivor yarışması devam ederken bir de gündüz kuşağında “Survivor Panaroma” programı yayınlanıyordu. Programda yorumcu Hakan Hatipoğlu, yarışmada Ünlüler Takımı'ndan Yunus Günçe'nin her hafta eleneceğini iddia ediyordu. Zayıf halka olarak görülen, “ilk elenecek adam” olarak düşünülen Yunus Günçe aylarca Survivor yarışmasında devam etti. Ama her hafta herkesin elenme adayı oydu. “Yunus bu hafta artık adaya veda eder” diye diye neredeyse finale varacaktı. Valerien Ismael'in akıbeti de aslında biraz bu hikayeye benziyor. Beşiktaş'ta adaya veda edecek isim olarak herkes onun adını yazıyor sürekli ama hafta hafta 10'uncu haftayı geride bıraktı. Sadece Beşiktaş'ta değil, Süper Lig'de ilk elenecek aday olarak görülüyor ve sistem de bu yönde işliyor. Bu arada televizyonlarda bir dönem ben dahil tüm gençlere idol olan Yunus Günçe'ye de buradan saygılarımı belirtmek istiyorum. Dönelim Beşiktaş'a...

Spor Külüpleri ve futbol takımları öyle farklı organizasyon ve organizmalar ki... Normal bir işletmede bir patron, restoranına istediği müdürü atayabilir. Müşteriler dükkanın önüne gelip şu müdürü görevden al diye tepki koymaz. Çoğu zaman müdürün kim olduğunu da bilmez. Ama spor kulüplerinden sistem bu şekilde işlemiyor. Kulüp başkanı yani bir nev-i patron, yetki olarak istediği teknki direktörü göreve getirebiliyor evet. Ama taraftarlar, yani sistemdeki müşteri koltuğunda oturan kitle o teknik adamı gönderebiliyor, “istemiyoruz” diye tepki gösterebiliyor, hatta istifaya çağrıyor. Bu yapıyı yönetmek gerçekten öyle göründüğü kadar kolay iş değil.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknki direktör Valerien Ismael'i hala görevden almamasını ve hatta arkasında durmasını tek bir sebebe bağlıyorum. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki son yılını hatırlayın seçime gitmeden önce. Aykut Kocaman vardı teknik direktörlük görevinde. Bütün Fenerbahçeli taraftarların ısrarla istemediği Aykut Kocaman'ı görevde sezon sonuna kadar tuttu. Çünkü bütün medyanın, sosyal medyanın ve kamuoyunun kum torbası misali dövdüğü Aykut Kocaman'ı görevden alması durumunda bu kez hedeflerde başkan ve yöneticiler olacaktı. Şimdi herkes, sadece sosyal medya değil, televizyonlarda ve gazetelerde tüm meslektaşlarım Valerien Ismael'e sallaıp duruyor. Resmen “serbest vuruş” durumunda cereyan ediyor hadiseler. Bence eleştirilerin %90'ı da da doğru bu arada. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Valerien Ismael, Beşiktaş'ta olmadı. Şu an sadece yaşanan süreç “son”un uzaması.

Beşiktaş camiası enteresan bir camiadır. Başarı bile bazen bazı şeyleri örtemiyor. Sonuçta “Valerien Ismael gitsin” propagandaları Beşiktaş ligde puantajda iyi durumdayken başlamıştı. Beşiktaş camiası ne Abdullah Avcı ile “mantık evliliği”ni yürütebildi ne de Valerien Ismael ile “görücü usulü evliliği.” Beşiktaş, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş ile “aşk evliliği” yapmıştı. Beşiktaş camiası, ki yıllardan içindeyim, sevmedi mi sevmez, sevdi mi sever. Ricardo Quaresma'yı düşünün; kötü ayrıldı ama yine döndü herkesin sevgilisi oldu. Beşiktaş'ın DNA'sı ve kılcal damarlarını çok iyi bilen biriyim. Fotoğrafa baktığımda mutsuz bir aile görüyorum ve belli ki Valerien Ismael ile evlilik çok süremeyecek. Beşiktaş'ta sırasıyla herkes elenebilir, bunun da altını çizmek istiyorum. Ama ilk elenme adayı kesinlikle Valerien Ismael."