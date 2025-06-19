Son 3 sezondur ligde istediğini elde edemeyen Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Kara Kartal tecrübeli futbolcu Ardian Ismajli’yı gözüne kestirdi. Peki, Ardian Ismajli kimdir? Beşiktaş'ın transfer listesindeki Ardian Ismajli kaç yaşında, nereli? Ardian Ismajli hangi takımlarda oynadı?

ARDIJAN ISMAJLI KİMDİR?

Ardian Ismajli, 30 Eylül 1996 yılında dünyaya geldi. Kosova doğumludur ve Arnavutluk milli takımında oynamaktadır.

ARDIJAN ISMAJLI'NİN KARİYERİ

Ardian İsmajli, profesyonel futbolculuk kariyerine Arnavutluk’un Vllaznia Shkodër kulübünde başladı. Ardından, 2017 yılında Arnavutluk’taki kulüp kariyerini genişletmiş ve İtalya’nın Serie B ligindeki Spezia kulübüne transfer oldu. Burada gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettiren İsmajli, ardından farklı kulüplerde de şans buldu. 2020'de Polonya kulübü Raków Częstochowa’ya transfer olan futbolcu, burada da savunmadaki etkinliğini sürdürmüştür. Ardian İsmajli, savunmada oynadığı her takımda, güçlü hava topları ve kararlı savunmasıyla önemli bir oyuncu oldu.



