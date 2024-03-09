Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 28. hafta karşılaşmasında sahasında Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lİg'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
ARSENAL - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Arsenal, ligde oynadığı son maçta Sheffield United deplasmanından 6-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Brentford ise sahasında Chelsea ile 2-2 berabere kalmıştı.
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