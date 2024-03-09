Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 28. hafta karşılaşmasında sahasında Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:43
Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lİg'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. 

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

ARSENAL - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta Sheffield United deplasmanından 6-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. 

Brentford ise sahasında Chelsea ile 2-2 berabere kalmıştı. 


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