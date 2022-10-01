Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında sezona iyi bir başlangıç yapan lider Arsenal, ezeli rakibi Tottenham'ı konuk ediyor. Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Londra'nın iki dev kulübü Arsenal ile Tottenham kozlarını paylaşıyor.
ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Karşılaşma Emirates Stadı'nda saat TSİ 14.30'da başlayacak.
ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Lider Arsenal'in 18 puanı bulunuyor. Tottenham ise 17 puanla 3. basamakta yer alıyor.
ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus
Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Perisic, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son
Video Haberler
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- Seçim öncesi 'kaos' uyarısı
- 'Millet'in karşısında çaresiz
- Kritik eşiğin altını gördü!
- Dehşete düşüren ses kaydı...
- Alkollü içkiye zam geldi
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- MHP'de istifa depremi
- Skandal! Sınavdan önce sorulara bakılmış