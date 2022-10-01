Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında sezona iyi bir başlangıç yapan lider Arsenal, ezeli rakibi Tottenham'ı konuk ediyor. Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 12:50
Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Londra'nın iki dev kulübü Arsenal ile Tottenham kozlarını paylaşıyor. 

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Emirates Stadı'nda saat TSİ 14.30'da başlayacak.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Lider Arsenal'in 18 puanı bulunuyor. Tottenham ise 17 puanla 3. basamakta yer alıyor. 

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Perisic, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son


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