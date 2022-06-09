Artem Dzyuba'nın Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği iddia edildi

09 Haziran 2022 Perşembe, 15:14

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde daha önce de sıklıkla gündeme gelen Artem Dzyuba ismi için yeni bir gelişme yaşandı.

GOAL Türkiye, Rus santrforun Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği bilgisine ulaştı.

Habere göre, Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu haline gelen Dzyuba, Fenerbahçe'den 1 yıllık sözleşme için 2 milyon Euro talep etti. İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

39 MAÇTA 13 GOL 10 ASİST

Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 39 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 gol atıp 10 asist yaptı. 13 golün 11'ini Rusya Premier Lig'de kaydeden Dzyuba, UEFA Avrupa Ligi ve Rusya Kupası'nda da birer gol attı.

Kariyeri boyunca Rusya Milli Takımı forması ile 55 maça çıkan Zenit'in eski forveti, bu formayla ise 30 gol kaydetti.