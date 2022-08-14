Aslan’ı yakan pas

14 Ağustos 2022 Pazar, 05:00

Sarı-Kırmızılıların stoperi Abdülkerim’in 77. dakikada yaptığı geri pas kısa düşünce topu kapan Borja, ceza sahasının dışına çıkan Muslera’yı da çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

YENİLER İLK KEZ

G.Saray’ın yeni transferleri Mertens ve Torreira, Giresunspor maçında Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez giydi. İki yıldız mücadelede yedek soyundu. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 61. dakikada Oliveira’nın yerine Torreira’yı oyuna dahil etti. 77’de Yunus kenara geldi ve G.Saray’ın yeni 10 numarası Mertens sahaya çıktı.

YERLİLERE KESİK

Okan Buruk, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan’ı Giresun maçının kadrosuna almadı. Buruk, Luyindama ile Cicaldau’yu da kadroya dahil etmedi. Sakat Dubois ve Omar forma giyemedi. Midtsjö ilk 11’de mücadele etti.

DİREĞE TAKILDI

G.Saraylı Oliveira’nın 4. dakikadaki frikiğinde top üst direkten döndü.

HAKEM SAKATLANDI

Maçın hakemi Kadir Sağlam, 70. dakikada sağ arka adalesinden sakatlandı. G.Saray sağlık heyetinin yaptığı tedavi sonrası Sağlam maça devam etti.

ÇİFT FORVETE DÖNDÜ

Antalyaspor maçında G.Saray’a 3 puanı getiren Gomis, Giresun karşılaşmasında yedek kaldı. Buruk, ilk yarıda beklenen performansı gösteremeyen Emre Akbaba’yı çıkarıp Gomis’i sahaya sürdü. Sarı-Kırmızılılar ikinci yarı Seferovic-Gomis forvet hattıyla oynadı.

TRİBÜNLER DOLDU

Sarı Kırmızılı taraftarlar, yeni sezonun Nef Stadı’ndaki ilk maçında tribünlerin tamamını doldurdu. Mücadeleyi 45 bin 484 G.Saraylı taraftar izledi. Tribünde “Cumhuriyetin 100. yılında hep beraber Galatasaray ruhuyla” yazılı pankart açıldı.

BURUK’A SEVGİ SELİ

G.Saray tribünleri teknik direktör Okan Buruk’a maç öncesinde destek verdi. Buruk, Sarı-Kırmızılı taraftarları selamladı.

