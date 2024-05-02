Aston Villa - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:59
Aston Villa - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında José Luis Mendilibar'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VİLLA - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ASTON VİLLA - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Aston Villa bir önceki turda karşılaştığı Lille'i penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Olympiakos ise temsilcimiz Fenerbahçe'yi penaltılarda 3-2 mağlup ederek yarı final bileti almıştı.


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