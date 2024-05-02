Aston Villa - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında José Luis Mendilibar'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VİLLA - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ASTON VİLLA - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Aston Villa bir önceki turda karşılaştığı Lille'i penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Olympiakos ise temsilcimiz Fenerbahçe'yi penaltılarda 3-2 mağlup ederek yarı final bileti almıştı.
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