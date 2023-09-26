Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemini boyandı iddiası: 'Bugün yeşil forma giymiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 3.hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray'ın karşılaştığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemini gündem oldu. Stadyum zemininin gıda boyasıyla boyandığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 21:26
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemini boyandı iddiası: 'Bugün yeşil forma giymiyoruz'
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Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasındaki maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

beIN Sports'tan Deniz Biricik'in haberine göre; Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yanan çimler, makyajlama çalışması nedeniyle gıda boyasıyla yeşile boyandı.

Mücadele oynandığı sırada çimlerin yeşile boyanması üzerine boyanın oyuncuların formalarına ve üzerlerine geçtiği görüldü. Bu durum sosyal medyada da tartışma konusu oldu. 

Galatasaray da İngilizce hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda; "Küçük bir not: Bugün yeşil forma giymiyoruz" denildi. 

 


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