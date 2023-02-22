Atlanta Hawks'ta Nate McMillan dönemi sona erdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Atlanta Hawks, ABD'li başantrenör Nate McMillan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
NBA takımlarından Atlanta Hawks'ta başantrenör Nate McMillan'ın görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-21 sezonunda geçici olarak takımın başına getirilen, 2021 yazından bu yana da başantrenör unvanıyla çalışan McMillan ile yollar ayrıldı.
Nate McMillan
JOE PRUNTY GÖREVİ DEVRALDI
58 yaşındaki ABD'li antrenörün yönetiminde 99 galibiyet ve 80 mağlubiyet yaşayan Hawks, 2021'de Doğu Konferansı finaline yükselmişti.
Yardımcı antrenör Joe Prunty'nin geçici olarak başantrenörlük yapacağı Hawks, 29 galibiyet ve 30 yenilgiyle Doğu Konferansı'nın 8. sırasında yer alıyor.
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