Avrupa Şampiyonası’nda Türk rüzgarı esiyor
Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları devam ediyor. Avrupa Basketbol Üniversiteler Şampiyonası’nda C Grubunda yer alan temsilcimiz Beykent Üniversitesi ilk maçını 58-55 skorla kazanarak, şampiyonaya galibiyetle başladı.
Avrupa Basketbol Üniversiteler Şampiyonası ön tur maçları başladı. 4 grupta toplam 16 takımın yer aldığı şampiyonada, C grubunda yer alan Beykent Üniversitesi, rakibi Hırvatistan’ın Zagreb Üniversitesi’ni 58-55 skorla geçmeyi başardı. Son iki şampiyonada final oynayan Beykent Üniversitesi, gruptaki diğer maçlarını Hungarian University of Sports Science ve University of Liege ile yapacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk takımlarının karşılaştığı Avrupa Üniversite Oyunları erkek voleybol finalinde Gazi Üniversitesi’ni yenerek şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi’ni tebrik etti.
Kasapoğlu, şampiyon Beykent Üniversitesi’ni şu mesajıyla kutladı:
"Finalde Beykent Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi’nin karşı karşıya gelmesi bizler için gurur vesilesi oldu. Üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi’ni kutluyorum. Gazi Üniversitesi’ni de finale kadar yükselmesinden dolayı tebrik ediyorum. Her iki üniversitemizin spordaki başarılarının devamını diliyorum."
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