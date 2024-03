Aytaç Kara'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'İftiralar, yalanlar atabiliyorlar'

Yayınlanma: 16.03.2024 - 14:08

Güncelleme: 16.03.2024 - 14:11

Süper Lig'de bu sezon başarılı bir performans sergileyen Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e konuşan Aytaç Kara'nın açıklamaları şu şekilde:

Kasımpaşa'nın en dinamik isimlerinden birisin ve en başarılı performans sergilediğin sezonlardan birisini yaşıyorsun. Orta saha oyuncusu olarak 11 gol 4 asistlik performansın var. Bir ara gol krallığında da yarıştın ve bu gol krallığında da Dzeko, Icardi, Thiam, Manaj gibi isimler var. Forvet değilsin ve orta saha olarak başarılı bir performansın var bunu neye bağlıyorsun?

"Tabii ki böyle goller atmak takımıma katkı sağlamak benim için hem gurur verici hem keyifli çünkü çok güzel bir sezon geçiyor kendi açımdan ve takım açısından. Kalan haftalarda da her maç üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Keyifli günlerimiz oluyor antrenmanlarımız çok keyifli. Kişisel olarakta kendimi her antrenman her maç geliştirmeye çalışıyorum. Her şey çok güzel gidiyor."

"O DUYGULAR SAHA İÇİNDE KALMIYOR"

Pazar günü önünüzde bir Galatasaray karşılaşması var eski takımına karşı yine forma giyeceksin. Bu sende nasıl bir his uyandırıyor? İlk maça döneceğim, ilk devre 2-1 sonuçlanmıştı ve senin de burada asistin vardı gole katkı sağlamıştın hatta maçın en değerli isimlerinden biri olmuştun bu sana ne hissettiriyor?

"Dediğin gibi Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birkaç maça çıkmıştım zaten. Tabii ki de artık oynadığınız takım sizin her şeyiniz oluyor. Kasımpaşa'da da ben çok güzel günler geçirip Galatasaray'a gitmiştim tekrardan kaldığım yerden devam ediyorum. Ekstra bir hissim yok. Her maça nasıl zorlu bir şekilde hazırlanıyorsak yine aynı şekilde hazırlanacağız. O duygular artık profesyonel olduğunuz için saha içinde kalmıyor. Sadece zorlu bir maça çıkacağımızı biliyorum."

"İFTİRALAR, YALANLAR ATABİLİYORLAR"

"Galatasaray'a karşı oynayacaksın velev ki kötü bir performans sergilediğin halde kalbiyle aklı çelişiyor vs. böyle söylemler oluyor. Sence bu ne kadar doğru?"

"Asla öyle bir şey olamaz. Hiçbir futbolcu böyle bir şey düşünemez. Çünkü her zaman oynadığı takımı, kendi performansını bir üst seviyeye çıkarmak ister. Bu oynadığı büyük takımlara karşı daha çok ön planda olur. Futbolcu da bunun bilincindedir. Artık sosyal medya gerçekten o kadar kötü yönetiliyor ki bu tarz durumlarda insanlar ailesini, arkadaşlarını düşünmeksizin iftiralar, yalanlar atabiliyorlar. Çok kötü bir durum bu. İnşallah bu da düzelir mi bilmem ama düzelir diye düşünüyorum."

"KENDİMDEN EMİNİM"

Siz sporcular açısından da gerçekten psikolojik olarak fazla etki ettiğini söyleyebiliriz.

"Kişiden kişiye değiştiğini düşünüyorum. Sonuçta senelerde 13-14 senedir Süper Lig'de futbol oynuyorum beni bilen hocalarım, teknik direktörlerim, başkanlarım, yöneticiler, takım arkadaşlarım olduğu için ben kendimden tamamen eminim. Hiçbir sıkıntım yok. Ama tabi ki etkilenen arkadaşlarım oluyor. Onlar için kötü bir durum. Sosyal medyayı iyi kullanmak lazım artık aslında ama öyle bir ihtimal olmayacağını da biliyorum."

"SİVASSPOR AVRUPA'DA OLDU KASIMPAŞA NEDEN OLMASIN?"

Takım olarak şu an 43 puanla 5. sıradasınız, Avrupa yarışındasınız. Avrupa yarışında olmak, Avrupa'da oynayabilecek olmak sana ne hissettiriyor?

"Biz arkadaşlarımızla da konuşurken maç maç gitmeye çalışıyoruz. Her maç bir galibiyet alıp tekrar diğer maçı düşünmek istiyoruz. İçimizde tabi ki ufak ufak Avrupa ışığı oluyor. Çünkü gerçekten bu sezon hem futbol olarak hem mücadele olarak iyi işler yapan bir Kasımpaşa var. Sivasspor daha önce Avrupa'ya gidip o tarz yerlerde oynadı. Kasımpaşa neden oynamasın? Bizimde tabi ki ufak hedeflerimiz var ama önce maç maç gitmeye çalışıyoruz ondan sonra oraya kavuşacağımızı düşünüyorum ben kendi açımdan."

"AVRUPA'DA OYNAMA HAYALİM VAR"

Peki senin Avrupa'da oynama hedefin var mı?

"Kendi kişisel olarak futbol oynadığım her zaman hayallerim hiçbir zaman bitmez. Tabi ki Avrupa'da oynama hayalim var. Bunun içinde gereken her şeyi yaptığımı düşünüyorum saha içinde."

"MİLLİ TAKIMI HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Milli takım hedefin var bunu zaten dile getirmiştin. Montella'da maçları sürekli olarak takip ediyor. Bu senin performansına ekstra yansıyor mu? A milli takım aday kadrosu açıklandı. Burada bir soru işareti olabilir. Türk olarak en çok skor katkısı sende 12 golle. Bununla ilgili neler söylemek istersin?

"Ben her zaman çalışkan bir oyuncuyum. Ekstra üstüne koyan ve her antrenman en iyisini yapmaya çalışan, her maç üstüne koyarak devam etmeye çalışan bir oyuncuyum. Tabi ki hayallerim var. A milli takıma dönmek istediğimi söyledim ki bence bu seneki performansımla bunu hakettiğimi düşünüyorum. Kadro açıklanınca olmadığımı gördüm ve tabi ki bir üzüntü oldu çünkü orası için gereken performansı verdiğimi düşünüyorum ben. Olabilir bunlar var futbolda. Hiçbir zaman hayallerimiz, hedeflerimiz bitmez. Biz kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde çalışmaya devam edip bir gün tekrar o formayı giymek nasip olur diye düşünüyorum."

"ZORLANDIĞIMIZ RAKİP OLMADI"

Bu sezon açısından seni en çok zorlayan maç hangisi oldu?

"Bence en çok zorlandığımız maç olmadı diye düşünüyorum. Oynadığımız maçlara bakılırsa 29 haftalık gerçekten iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Zorlu maçlar tabi oldu ama zorlandığımız bir rakip olmadı diye düşünüyorum."

"BURSASPOR KALBİMDE, HAYAL KIRIKLIĞIMI UNUTAMAM"

Geçmişe döndüğünde unutamadığın bir an var mı? Bu Göztepe olabilir, Bursaspor, Trabzonspor...

"Herkesin bildiği bir şey Bursaspor'un yeri bende çok ayrı. Orada yaşadığım 1 senelik dönemde benim için unutulmazdı. Kalbimin her zaman en değerli köşesinde. Bursaspor'u unutamam. O zaman ki hayal kırıklığımı hiçbir zaman unutamam."

"MAÇLAR HEYECANLI GEÇİYOR"

İki takım arasında geçen bir şampiyonluk yarışı var sizde Avrupa yarışının içindesiniz. 2. ve 3. sıra arası makas çok fazla açıldı.5. sırada da olsanız bir kaç maç sonra 3. sıraya sıçrayabilme ihtimaliniz çok fazla. Bu bir heyecan yaratıyor mu sence ligde?

"Takım olarak değerlendirirsek her takımın bir hedefi olabilir. Altta düşmemeye oynayan takımın düşmemek için bir hedefi var. Ortada olanların yerini garantilemesi için bir hedefi var. Bizim Avrupa'ya gitme hedefimiz var. Aramızdaki puan farkı 3-6 puan. Birinci olmak isteyen takımın amacı belli şampiyon olmak. Bence her takım için bir hedef var. Ligimiz gerçekten her hafta maçlar olarak heyecanlı geçiyor diyebilirim.

Bazıları için bu genellikle ilk 2 arasında sürekli oynanan maçların heyecanı kalmadı denebiliyor.

O yorumlar aslında farklı şekilde yorumlanabiliyor ama ben şimdi oraya girmek istemiyorum."

"BÜYÜK MAÇLARDA EKSTRA MOTİVASYONA GEREK YOK"

Önünüzde yine zorlu bir maç olacak lider bir takımla oynayacaksınız. Bunun psikolojik olarak etkileri oluyor mu? Daha fazla bir motivasyonla hazırlanıyor musunuz?

"Futbolcuların büyük maçlara çıkarken ekstra motivasyona ihtiyacı yok diye düşünüyorum maç zaten motive ediyor. Fenerbahçe maçı öncesinde de şampiyonluğa oynayan atmosferi iyi olan, çok iyi oyuncuları olan bir takıma karşı gideceğiz ama biz yine sahanın içinde en iyisini ve elimizden geleni yapacağız demiştim Galatasaray maçı içinde aynısını söylüyorum. Çok iyi oyuncuları olan, çok iyi takımı olan ve iyi futbol oynayan bir takımla maça çıkacağız. Biz yine Kasımpaşa olarak iyi futbol oynamaya çalışan, iyi mücadele eden bir takım olarak sahada olacağız. Arkadaşlarıma ve ekibimize güveniyoruz. Futbol olarak güzel bir maç izleyecek herkes. Pazar günü gerekeni yapacağımızı düşünüyorum inşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz."