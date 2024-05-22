Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar! 'Şampiyon olursak, başkan adaylığından çekileceğim!'

Yayınlanma: 22.05.2024 - 18:17

Güncelleme: 22.05.2024 - 18:17

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları...

"2018'den bu yana bir tane çivi bile çakmadılar. Boya badana bile yapmadılar, 2018'de planımız neyse ona devam edeceğiz. Yönetimi bilinçli olarak yarın öğleden sonra tamamlayacağız. Fenerbahçe şampiyon olursa, başkan adaylığından çekileceğim!

Biz Galatasaray'a 20 yıl burada hiç yenilmedik. Ya berabere kaldık ya da yendik. Yenerken de 6-0, 4-0 yendik. Galatasaray'a karşı bir üstünlüğümüz vardı ama son dönemlerde bunu kaybettik biraz. İçerde seriyi kaybettik, şimdi gittik yendik iyi oldu. Çocuklar ellerine davullar alıp gezdiler, okullara formayla gittiler. Galatasaray'ı biz her zaman yeneriz, bizim takım güçlü bir takım.

"MOURINHO İÇİN YALAN SÖYLÜYORLAR"

"Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyon euro diyormuş, üstüne 5 de ben veriyim 12'ye anlaşsınlar. Ben rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'anlaşmışsın' diye. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar."

"G.SARAY STRUM GRAZ'DAN ALIŞIK"

Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler. Galatasaray'ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız. Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekiliyim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun. İnşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz'dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz.

Ya Allah aşkına basın olarak biraz kendinizi geliştirin ya. Öyle bir soru soruyorsun ki; bir cevap vereceğim ortalık birbirine girecek.

Bizim şampiyonluklarımızın yılı belli mi? Notere gidip tasdik ettireceğiz ve TFF'ye göndereceğiz. Sonrasını TFF düşünsün. Komisyonu falan boş verin. Ben kurdum komisyonu. Ben tespit edeceğim, doğruysa belgeleri, bilgileri TFF'ye göndereceğim.

"TFF'YE GEREKİRSE MÜDAHALE EDECEĞİZ"

"Beni bir TFF başkan adayı aradı, isim vermiyorum kim olduğunu biliyorsunuz. 'Fenerbahçe'den onu aldım, Galatasaray'dan bunu aldım formülü olmamamlı. Tarafsız insanlar olmalı' dedim. TFF düzgün bir hale gelmeli. Tarafsız bir TFF yaratmaları lazım. Gerektiğinde müdahale edeceğiz."

Fenerbahçe Koleji'ni muhakkak yapacağım. Velilerle oturup konuşacağım. Söz verdim, 5 milyon euro gidecekmiş. O parayı da ayırdık. Üniversiteyi de inceleyeceğim. Duyduğum kadarıyla üniversitenin ortaklarından birini yönetimine alıyormuş.

İki kale arkasını yukarı kaldırıp locaların eklenmesi projesi 10 milyon dolar maliyetle oluyorlardı. 10 bin kapasite artışı olur bu şekilde. Ses ve akustik için de çalışmalar düşünülüyor.

Bu 6 sene kayıp. 2018'e geri dönüp eksikliklerimiz neyse düzelteceğiz. Herkes bir şeyler anlatıyor. Bu stadı ne yapmamız lazım, nasıl yapmamız lazım bunu konuşacağız. Çok şikayet var. Öyle şeyler söyleniyor ki inanmak istemiyorum. Kulüpteki bazı çalışanlar derneklere hükmediyorlarmış. Onlara hakaret ediyorlarmış falan...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a tam 15 sene çalışma imkanını kim sağladı? Fenerbahçe Kulübü'nün futbol takımının antrenörü kim yaptı? Şu maç geçsin ona cevap vereceğim, merak etmeyin."