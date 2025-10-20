Balıkçı köyü Şampiyonlar Ligi'nde... Avrupa'da peri masalı gibi şampiyonluk!

800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik’in takımı Mjällby, İsveç 1. Ligi (Allsvenskan)’nde ligin bitimine 3 hafta kala deplasmanda Göteborg’u 2-0 mağlup ederek tarihinin ilk lig şampiyonluğunu ilan etti.

Mjällby 66 puana yükseldi. En yakın takipçisi Hammarby ise 55 puanda kaldı.

9 yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan Mjallby, bu şampiyonlukla birlikte 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Zor şartlardan ligin zirvesine özel bir hikaye yazan kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne alacak.