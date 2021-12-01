Ballon d'Or töreninde gizli transfer görüşmesi
Barcelona, Xavi'nin teknik direktör olarak takımın başına geçmesinin ardından transfer hamlelerine hazırlanıyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, kulübün ekonomik olarak zor zamanlardan geçmesine rağmen transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. İspanyol basınındaki haberlere göre Ballon d'Or ödül töreninde dahi Barcelona yetkilileri transfer görüşmeleri gerçekleştirdi.
Sport'un haberine göre kış transfer döneminde takımı geliştirmek isteyen takım, İngiltere Premier League'de Manchester City forması giyen Ferran Torres'i kadrosuna katmak istiyor. Ekonomik durumlar göz önüne alındığında hayli zor bir zor transfer olarak lanse edilen bu habere göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ballon d'Or ödül töreninde Torres'in temsilcisi Hector Peris ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca, aynı ikili ödül töreni için Paris'e aynı uçakla geldi.
Buna göre bu ikili, Ferran Torres'in City'den Barcelona'ya transferi için nasıl bir strateji izleyebilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Torres prensipte Barcelona'ya gitmeye sıcak bakarken, transferin tamamlanması için en büyük engelin Manchester City'nin talep edeceği bonservis ücreti olarak belirtiliyor.
Bu sezon Manchester City'de çok fazla forma şansı bulamadığı için huzursuz olan İspanyol hücumcu, İngiliz ekibine transfer olduğundan beri 43 resmi maçta 16 gol attı.
Kaynak: NTV Spor
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