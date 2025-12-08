Bandırmaspor, Bodrum FK'yi 2 golle geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 16:33:00
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, Bodrum FK'yi konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Douglas Tanque ve 62. dakikada Leandro Bacuna kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 7. galibiyetini alan Bandırmaspor, 26 puana yükselerek 7. sıraya yerleşti.

Bu sezon 4. mağlubiyetini alan Bodrum FK ise 30 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.

Ligin 17. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Amed SK ile karşılacak. Bodrum FK ise Erzurumspor'a konuk olacak.

