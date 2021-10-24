Barcelona - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?

Ronaldo ve Messi'nin oynamadığı ilk 'El Clasico' Barcelona - Real Madrid maçı bu akşam.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2021 Pazar, 09:04
Barcelona - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya'da derbi günü geldi. Şampiyonlar Ligi'nde haftayı galibiyetle kapatan Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, Real Madrid'i bugün konuk edecek. Karşılaşma Camp Nou'da  saat 17.15'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Barcelona: (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Pique, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Sergino Dest, Memphis Depay, Ansu Fati.

Real Madrid: (4-3-3) Thibaut Courtois; Nacho, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Vinicius.

Dünyanın en büyük rekabetinde gözler Karim Benzema, Memphis Depay, Sergio Agüero, Vinicius Junior gibi yıldızların üzerinde olacak.

KOEMAN NE DEDİ?

El Clasico öncesi Ronald Koeman takımına güveniyor. Messi'nin ayrılığı sonrası çalkantılı bir döneme giren Barcelona'da teknik direktör Koeman, Real Madrid'e karşı korkusuzca oynayacaklarını söyledi:
"Taraftarın bize güveni var mı, bilmiyorum ama bu bizim sorunumuz değil. Neye sahip olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Bunu kanıtlamalıyız. Bence El Clasico'da favori olmaz. Taraftarımız önünde oynuyoruz ve dolayısıyla korkusuzca oynayacağız."

ANCELOTTI NE DEDİ?


Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise temkinli mohuştu: "Bu tarz maçlar öncesi korkmak iyi bile olabilir. Eğer korkunuz yoksa, kedi zannederken aslanla karşılaşabilirsiniz. Yani, korku olumlu bir duygudur. Dehşete kapılmaktan bahsetmiyorum. Hayatta bir maçı kaybetmekten daha kötü şeyler de var."



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