Barcelona - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?

El Clasico öncesi Ronald Koeman takımına güveniyor. Messi'nin ayrılığı sonrası çalkantılı bir döneme giren Barcelona'da teknik direktör Koeman, Real Madrid'e karşı korkusuzca oynayacaklarını söyledi:

"Taraftarın bize güveni var mı, bilmiyorum ama bu bizim sorunumuz değil. Neye sahip olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Bunu kanıtlamalıyız. Bence El Clasico'da favori olmaz. Taraftarımız önünde oynuyoruz ve dolayısıyla korkusuzca oynayacağız."



ANCELOTTI NE DEDİ?



Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise temkinli mohuştu: "Bu tarz maçlar öncesi korkmak iyi bile olabilir. Eğer korkunuz yoksa, kedi zannederken aslanla karşılaşabilirsiniz. Yani, korku olumlu bir duygudur. Dehşete kapılmaktan bahsetmiyorum. Hayatta bir maçı kaybetmekten daha kötü şeyler de var."





