Barcelona - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?
Ronaldo ve Messi'nin oynamadığı ilk 'El Clasico' Barcelona - Real Madrid maçı bu akşam.
İspanya'da derbi günü geldi. Şampiyonlar Ligi'nde haftayı galibiyetle kapatan Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?
La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, Real Madrid'i bugün konuk edecek. Karşılaşma Camp Nou'da saat 17.15'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Barcelona: (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Pique, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Sergino Dest, Memphis Depay, Ansu Fati.
Real Madrid: (4-3-3) Thibaut Courtois; Nacho, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Vinicius.
Dünyanın en büyük rekabetinde gözler Karim Benzema, Memphis Depay, Sergio Agüero, Vinicius Junior gibi yıldızların üzerinde olacak.
KOEMAN NE DEDİ?
El Clasico öncesi Ronald Koeman takımına güveniyor. Messi'nin ayrılığı sonrası çalkantılı bir döneme giren Barcelona'da teknik direktör Koeman, Real Madrid'e karşı korkusuzca oynayacaklarını söyledi:
"Taraftarın bize güveni var mı, bilmiyorum ama bu bizim sorunumuz değil. Neye sahip olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Bunu kanıtlamalıyız. Bence El Clasico'da favori olmaz. Taraftarımız önünde oynuyoruz ve dolayısıyla korkusuzca oynayacağız."
ANCELOTTI NE DEDİ?
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ise temkinli mohuştu: "Bu tarz maçlar öncesi korkmak iyi bile olabilir. Eğer korkunuz yoksa, kedi zannederken aslanla karşılaşabilirsiniz. Yani, korku olumlu bir duygudur. Dehşete kapılmaktan bahsetmiyorum. Hayatta bir maçı kaybetmekten daha kötü şeyler de var."
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha
- Emekli büyükelçiden çok sert 'istenmeyen kişi' tepkisi
- Avrupa ayağa kalktı!
- Hollanda büyükelçisi sınır dışı iddiasına yalanlama
- Almanya'dan işgücü göçü çağrısı
- Benzine büyük zam!
- NYT yazdı: 19 yıllık yönetimi bitirmek için...
- Financial Times'ın 'seçim' tahmini
- TRT'de şok anlar: İkisinin de...
- Erdoğan'ın talimatı sonrası çarpıcı iddia!