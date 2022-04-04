Barcelona, Sevilla'yı yenerek zirve yarışına katıldı
La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, sahasında konuk ettiği Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga2nın 30. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelesinde Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geldi.
Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren tek golü 72. dakikada Pedri kaydetti.
Barelona'da Xavi Hernandes, göreve geldiğinden bu yana ligde çıktığı 16 maçta 11. galibiyetini elde ederek takımını yeniden zirve yarışına ortak etti.
Barcelona bu galibiyetle 57 puana yükseldi ve ligde tek maçı eksik olarak ikinci sıraya yükseldi. Sevilla ise en yakın takipçilerinden Barcelona'ya mağlup olduğu bu karşılaşma sonrası 57 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.
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