Barcelona'dan depremzedeler için bağış çağrısı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Türkiye ile Suriye'deki depremzedeler için bağış yapılması çağrısında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 22:22
Barcelona'dan depremzedeler için bağış çağrısı
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İspanyol ekip Barcelona, depremzedeleri unutmuyor.

Barcelona, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için bağış çağrısında bulundu.

İspanyol ekip sosyal medya hesabından oyuncuların ve teknik direktör Xavi'nin bulunduğu bir video paylaşarak, herkesi Türkiye ve Suriye için bağış yapmaya davet etti.


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