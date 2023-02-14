Barcelona'dan depremzedeler için bağış çağrısı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 22:22

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 22:22

İspanyol ekip Barcelona, depremzedeleri unutmuyor.

Barcelona, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için bağış çağrısında bulundu.

İspanyol ekip sosyal medya hesabından oyuncuların ve teknik direktör Xavi'nin bulunduğu bir video paylaşarak, herkesi Türkiye ve Suriye için bağış yapmaya davet etti.