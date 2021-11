Barcelona'dan Messi paylaşımı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, geçen yıl 60 yaşında yaşamını yitiren efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona’yı Messi ile andı.

Geçen sene, Barcelona'nın Osasuna'yu 4-0 yendiği maçta Lionel Messi attığı golünü Diego Armanda Maradona'ya adamıştı.

Messi, Osasuna filelerini havalandırdığı golle adeta Maradona’nın o golünü taklit etti. Messi, gol sevincinde Barcelona formasının altına giydiği Maradona’nın Newell’s formasını çıkardı. Ellerini gökyüzüne doğru kaldıran Lionel Messi, golünü vatandaş Maradona’ya adadı.

Katalan devi bu paylaşıma, "Messi'den Maradona'ya bu güzel hediyenin üzerinden bir yıl geçti" notunu ekledi.

One year since this beautiful tribute from #Messi to Maradona ???? #OTD pic.twitter.com/Dx1LrX782N