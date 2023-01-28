Başakşehir, Caner Erkin'i açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 18:52
Başakşehir, Caner Erkin'i açıkladı!
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F. Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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