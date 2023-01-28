Başakşehir, Caner Erkin'i açıkladı!

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 18:52

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 18:52

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F. Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.