Başakşehir, Caner Erkin'i açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F. Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
???? Hoş geldin @CanerErkin ???? pic.twitter.com/9QQgadAmIZ— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 28, 2023
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