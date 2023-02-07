TBF açıkladı: Basketbolda tüm ligler ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu, deprem felaketinin ardından liglerde bu hafta oynanacak tüm müsabakaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:40
TBF açıkladı: Basketbolda tüm ligler ertelendi
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle liglerde bu hafta oynanacak tüm karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen depremler neticesinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından liglerimizde bu hafta oynanacak tüm müsabakalar, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu lig takvimi ile ilgili yeni tarihleri ilerleyen günlerde açıklayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Başsağlığı mesajına da yer verilen açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.


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