Beko’dan Hatay Kadın Voleybol Takımı’na anlamlı destek

Beko, Hatay’ın profesyonel ligde yer alan tek kadın voleybol takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı. 2025-2026 sezonu boyunca formalarında yer alacak “Beko Kadının İşi, Gücü” logosu, Hataylı sporcuların hikâyesine umut, güç ve ilham verecek.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sporun birleştirici ve ilham verici gücü, tıpkı eğitim ve iş hayatı gibi, kadınların kendilerini gerçekleştirmelerine ve toplumda daha güçlü var olmalarına alan açıyor. Biz de Beko olarak, kadınların iş hayatında, girişimcilikte ve sporda gösterdikleri azmi desteklemeyi en öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda ‘Kadının İşi Gücü’ projesiyle, kadınların cesaretle attıkları adımları daha görünür kılmayı, başarı hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve onlara yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz. Toplumda mesleklerle ilgili cinsiyet kalıplarını, ön yargıları kırmayı; kadınları her alanda çalışmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Hatay Kadın Voleybol Takımı’nın, deprem sonrası sergilediği kararlılık ve yeniden ayağa kalkma iradesi, bu projenin ruhunu birebir yansıtıyor. Beko olarak, Hataylı kız çocuklarının hayallerine dokunmalarına ve umutlarını gerçeğe dönüştürmelerine vesile olabiliyorsak, bu bizim için yalnızca bir sponsorluk değil, topluma karşı en değerli sorumluluklarımızdan biridir. Deprem Hatay’da büyük yaralar açtı belki ama Hataylı gençler umudunu hiç kaybetmedi. Bu nedenle biz de Hataylı sporcuların, umudu sporda bulan, sporda bir gelecek gören genç kızların ve yaralarını sporla saran, sporla iyileşen güçlü kadın sporcuların umuduna ortak olmak istedik. Bugün sahada aldıkları her sayının aynı zamanda kaybettikleri takım arkadaşlarının anısını yaşatmak olduğunu bilen ve bu inançla oynayan Hatay Kadın Voleybol Takımı’nın Umut Sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”