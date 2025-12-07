Lille'de forma giyen Berke Özer, performansı ile dikkatleri çekmeye devam ederken Marsilya'yı 1-0 mağlup ettikleri maçta yaptığı kritik kurtarışlarla Fransa'da yankı uyandırdı. Peki, Berke Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Berke Özer hangi takımda oynuyor?

BERKE Ö ZER K İ MD İ R?

Özer, spor hayatına jimnastik, yüzme ve basketbol oynayarak başladı, daha sonra stoper mevkiinde futbola geçti. Futbol kariyeri 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Oynadığı bir maçta penaltı atışlarını kurtarmasındaki yeteneği sayesinde kaleciliğe geçti. 2013'te Bucaspor'un altyapısının Altınordu'ya taşınması ile bu takımın altyapısının parçası oldu. 2013-14 sezonunda U-14 takımı ile Ege grubu şampiyonluğu yaşadı. 2015-16'da ise U-17 ile Türkiye ikincisi oldular. 2016-17 sezonunda ise Türkiye ikincisi olan U-19 takımında iki maç forma giydi.

16 Ağustos 2016'da Özer, 1. Lig'deki Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı ve o sezon U21 takımına yükseltildi. 14 Nisan 2017'de Boluspor ile oynanan maçta teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından sahaya ilk 11'de sürüldü ve kariyerinin ilk maçına çıkmış oldu. Özer, ilk maçında kalesini gole kapamayı başardı. O sezon bir maçta daha forma şansı buldu. 2017-18 sezonunda tamamen A takıma yükseldi. Takımın başkanı Seyit Mehmet Özkan, Özer'i yurtdışına satmak istediklerini ve futbolcu için 3 milyon euro bonservis belirlediklerini açıkladı. Özer'in adı bu dönem Manchester City FC ile anıldı. İngiliz gazetesi The Guardian da Özer'i 60 "18 yaş altı yetenek" listesine dahil etti. 10 Temmuz 2018 tarihinde Fenerbahçe ile resmî sözleşme imzaladı.