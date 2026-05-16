Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü Ç.Rize maçında beraberliği Orkun ve Cerny’yle aldı: Kartal 1 puanı zor kurtardı

16.05.2026 04:00:00
Faik Bakoğlu
Beşiktaş, Süper Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak sezonu 4. sırada tamamladı.
Beşiktaş, ligi 2-2’lik Çaykur Rizespor beraberliğiyle 4. sırada bitirdi. Karadeniz temsilcisinde Ali Sowe, Süper Lig tarihinde üst üste 4 sezonda Beşiktaş’a gol atan Rodallega ve Sow’dan sonra 3. yabancı oyuncu oldu.

Kara Kartal’da son oynanan Trabzonspor maçının 11’indeki Djalo, Rıdvan, Olaitan ve Cerny yedek soyundu. Sakat Oh ve Kartal, Rashica, Uduokhai, Gökhan kadroda yoktu. 6. dakikada Hojer’in şutu direkten döndü. 18’de Sagnan’ın asistini Ali Sowe filelere gönderdi: 1-0.

31. dakikada sahnede yine Ali Sowe vardı. Gambiyalı, Mebude’nin ortasını kafayla ağlarla buluşturdu: 2-0.

55’te Orkun’un asistini Jota Silva gole çevirdi: 2-1.

62. dakikada Cerny, Olaitan’ın pasını ağlara gönderdi: 2-2.

90+2’de Halil’in golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

