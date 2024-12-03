Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel meydan okudu! "Ben buradayım, isteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçmayın!"

Yayınlanma: 03.12.2024 - 18:02

Güncelleme: 03.12.2024 - 18:02

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasından sonra mevcut başkan Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu.

İşte Hüseyin Yücel'in açıklamalar...

"Beşiktaş sevdamdan beni bildiler demek isterdim ama geçen haftadan bu yana ne darbeciliğimiz kaldı, ne koltuk sevdalısı olduğumuz! Dün akşam 4-5 arkadaş bir araya gelerek Hasan Arat'a operasyon çekerek onu istifaya zorladığımız iddia edildi. Tek yaptığımız Beşiktaş'ı yalnız bırakmamak oldu.

Tarihi bir karar aldığımızı düşünüyorum be hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Olağanüstü kongre kararı almış bulunuyoruz. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi ve manevi yerine getiriyoruz ve hiçbir yere kaçmıyoruz. Camiaya nefes aldırmak için bu adımı attık.

Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım! İstifa edip, gitmek en kolay seçenekti. Ancak ben kaçmıyorum, Beşiktaş'a canım feda! Bu görevi yürütebilmek için camianın onayına ihtiyacım var.

Sadece altı aylık değil, geleceğe yönelik plan yapıyorum. Önümüzdeki günlerde listemi açıklayacağım. Hodri meydan, isteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçmayın! Mayıs ayını beklemeyin! Düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini bile harcatmam' diyen ağabeylerime sesleniyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum.

Bugün soru almayacağım ama en kısa sürede tüm sorularınızı yanıtlayacağım. Taraftarlarımıza sesleniyorum, üzülüyoruz evet ama takımı yalnız bırakmayın. Yeni başkanı seçeceğiz ve Beşiktaş'ı aydınlık günlere taşımak için var gücümüzle çalışacağız."