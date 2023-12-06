Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:56

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:56

Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, derbinin biletlerinin bugün (çarşamba) saat 20.00'de satışa çıkacağı belirtildi.

Derbi için en ucuz biletin 340, en pahalı bilet ise 1.720 TL olması dikkat çekti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri, bu akşam saat 20.00'de satışa sunulacaktır.

Başkanımız Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulumuzun kararıyla taraftarlarımızın bu konudaki talepleri dikkate alınarak; bu maça özel derbi harici lig müsabakalarının altında bir fiyat politikası belirlenmiştir.

Fenerbahçe maçını taraftarlarımızın yaratacağı eşsiz atmosferde oynayabilmek için sabırsızlanırken; cumartesi günü Büyük Beşiktaş Taraftarı'nın tek bir koltuğu bile boş bırakmayacağına ve maç boyunca coşkusu ve desteğiyle takımımızı ateşleyeceğine inanıyoruz."

İşte derbinin bilet fiyatları: