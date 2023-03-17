Beşiktaş, Hentbol Türkiye Kupası'nda finale yükseldi!
HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı final ikinci karşılaşmasında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Spor Toto'yu 31-23 mağlup etti ve finale yükseldi.
HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı final ikinci karşılaşmasında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Spor Toto'yu 31-23 yendi.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta, çekişmeli geçen ilk yarıyı Spor Toto 16-15 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ve arka arkaya ataklarla rakibini sıkıştıran Beşiktaş Yurtbay Seramik, sahadan 31-23 önde ayrıldı.
Son finalist Beşiktaş Yurtbay Seramik, cumartesi günü oynanacak final maçında Beykoz Belediyespor ile 19.30'da karşılaşacak.
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