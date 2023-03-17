Beşiktaş, Hentbol Türkiye Kupası'nda finale yükseldi!

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı final ikinci karşılaşmasında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Spor Toto'yu 31-23 mağlup etti ve finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 18:28
Beşiktaş, Hentbol Türkiye Kupası'nda finale yükseldi!
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HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı final ikinci karşılaşmasında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Spor Toto'yu 31-23 yendi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta, çekişmeli geçen ilk yarıyı Spor Toto 16-15 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve arka arkaya ataklarla rakibini sıkıştıran Beşiktaş Yurtbay Seramik, sahadan 31-23 önde ayrıldı.

Son finalist Beşiktaş Yurtbay Seramik, cumartesi günü oynanacak final maçında Beykoz Belediyespor ile 19.30'da karşılaşacak.


HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Beşiktaş Yurtbay Seramik Spor Toto

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