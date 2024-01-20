Beşiktaş, Santos'la ilk kez kaybetti
Pendikspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı
Beşiktaş, Süper Lig'de karşılaştığı Pendikspor'a 4-0 kaybederek Fernando Santos yönetiminde çıktığı üçüncü maçında ilk kez mağlup oldu.
Portekizli teknik adamla ilk müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor'a 4-0 üstünlük kurmuştu.
"Kara Kartal", bu sezon ligde ilk kez 4 farklı skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'ye 5-0 yenilmişti.
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