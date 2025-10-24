Beşiktaş'ta mazbata töreni!

Beşiktaş Kulübü'nde divan kurulu başkanlığına seçilen Ahmet Ürkmezgil ve üyeler için mazbata töreni gerçekleştirildi.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkan Murat Kılıç, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri Aykut Torunoğulları ve Mehmet Sarımermer ile divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve kurul üyeleri yer aldı.

Ahmet Ürkmezgil'e mazbatasını Başkan Serdal Adalı ile olağan seçimli toplantıda kongre divan başkanlığını yapan Ali Rıza Dizdar takdim etti. Divan başkanlık kurulunun diğer üyeleri ise mazbatalarını siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden aldı.

SERDAL ADALI: "BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR BİR GENEL KURUL OLDU"

Mazbata takdiminin ardından konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Beşiktaş'a yakışır bir genel kurul oldu. Ahmet ağabey benim için özel bir insan. Kendisini ve yeni seçilen kurulunu kutluyorum. İyi bir çalışma dönemi geçireceğinizden şüphem yok. Allah yardımcınız olsun" dedi.

AHMET ÜRKMEZGİL: "ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR ŞEY"

Çok heyecan verici bir göreve geldiğini belirten Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, "Çok güzel bir an. Herkesin bu duyguyu yaşaması hayalidir. Çocukluğundan bu yana Beşiktaş sevdalısı olarak bu anı yaşayacağımı tahayyül edemezdim. Çok heyecan verici bir şey. Ne kadar becerimiz varsa bütün bunların daha fazlasını Beşiktaş'ım için yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Başkanımız Serdal Adalı ile Beşiktaş için el ele vererek kulübü daha iyi yerlere getireceğimizden şüphemiz yok" sözlerini sarf etti.

Mazbata töreni, fotoğraf çekimiyle sonlandı.