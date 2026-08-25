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Beşiktaş'tan kanat transferinde sürpriz hamle: Anlaşma sağlandı, İstanbul'a gelecek

Beşiktaş'tan kanat transferinde sürpriz hamle: Anlaşma sağlandı, İstanbul'a gelecek

25.08.2026 16:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan kanat transferinde sürpriz hamle: Anlaşma sağlandı, İstanbul'a gelecek

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku ile anlaştığı ve futbolcunun çarşamba günü Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

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Beşiktaş'ta orta saha ve kanat transferi için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, listesindeki adaylarla görüşmelerini sürdürürken kanat bölgesine yapılacak takviye için sürpriz bir isimle ilgileniyor. 

Daha önce Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis ve Benfica'da Dodi Lukebakio, Beşiktaş'ın kanat transferinde ilgilendiği isimler olarak öne çıkmıştı.

POKU İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Tivibu Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen'in Hollandalı oyuncusu Ernest Poku için anlaşma sağladı.

Alman ekibiyle varılan mutabakata göre Poku, Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Sözleşmede yer alacak opsiyon, belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek. Gana asıllı Hollandalı oyuncunun çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haberde, Beşiktaş'ın Poku ile 1+4 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda genç futbolcunun siyah-beyazlı kulüple uzun vadeli bir kontratı olacak.

ERNEST POKU KİMDİR?

AZ Alkmaar altyapısında yetişen Ernest Poku, geçtiğimiz sezon 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

Asıl mevkisi sağ kanat olan 22 yaşındaki oyuncu; sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Hızı, dripling yeteneği ve hücum hattındaki çok yönlülüğüyle öne çıkan Poku, Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 45 karşılaşmada 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Genç futbolcu, Hollanda U21 Milli Takımı'nda ise 21 kez forma giydi. Transferle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #Bayer Leverkusen

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