Beşiktaş'tan resmen açıkladı! Komisyon kurulacak!

Beşiktaş Divan Başkanlık Kurulu, araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"02.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeni ile genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla şüpheye mahal vermeden şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için ayrıca Tüzüğümüz 40/d madde yetkisi kapsamında görülen lüzûm üzerine Divan Başkanlık Kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir.

En kısa zamanda incelemeler yapılarak genel kurul üyelerimiz ve camiamızı bilgilendiriyor olacağız."

BEŞİKTAŞ'TA OLAYLI GENEL KURUL

Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda üç ayrı dönemin ibrası gerçekleştirildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024, 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025 ve 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 arasındaki faaliyetler idari ve mali yönden oylandı.

Hasan Arat'ın görev yaptığı 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024 dönemi oy çokluğuyla ibra edilmedi.Adalı'nın görev süresi olan 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025 ve 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 dönemleri ise ibra edildi.

Adalı'nın ibrası sırasında salonda gergin anlar yaşandı. Kongre divan başkanı Affan Keçeci, ibra oylamasını sunduktan sonra sayım yapmadan oy çokluğuyla yönetimin ibra edildiğini söyledi. İbra etmeyen taraf ise buna tepki göstererek sayım yapılmasını istedi.

İbra etmek isteyenlerin ve istemeyenlerin salonun iki tarafına yerleşmesini talep eden Keçeci, daha sonra bu sayımdan da vazgeçti. Üyelerden kongre katılım kartlarının toplanması ve kartlara göre sayım yapılmasını isteyen Keçeci sayının ibra lehine olduğunu açıklayarak Adalı yönetiminin oy çokluğuyla ibra edildiğini duyurdu.