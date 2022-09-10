Galatasaray'da Kaan Ayhan gerçeği!

10 Eylül 2022 Cumartesi, 12:16

Türkiye'de yaz transfer ve tescil döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş ile Galatasaray'ın gündemine gelen Kaan Ayhan konusundaki gerçek ortaya çıktı. Bonservisi Sassuolo'da bulunan milli futbolcu için Okan Buruk ve Ceyhun Kazancı'dan açıklama gelmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti.

Milliyet'in haberine göre; Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi, Kaan Ayhan’dan memnun olduğunu, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi. Yine haberde yer alan bilgiye göre; bunun üzerine Sassuolo çok iyi bir teklif gelmesi durumunda futbolcuyu bırakma, aksi takdirde kesinlikle göndermeme kararı aldı.

GALATASARAY'IN KAAN AYHAN'A İLGİSİNİ DOĞRULAYAN İSİM OKAN BURUK OLMUŞTU

Okan Buruk, Kaan Ayhan için transfer görüşmelerinin devam ettiğini belirtmiş ve "Yapacağımız transferler var. Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor. Belki 1-2 kişi daha katabilirsek tabii ki rekabet oluşturmak istiyoruz" demişti.

Kaan Ayhan bu sezon Sassuolo formasıyla 4 maçta süre aldı. Tecrübeli savunmacı bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı.