Beşiktaş Voleybol Takımı Giovanni Caprara'ya emanet!
Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne Giovanni Caprara'nın getirildiği açıklandı.
Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan başantrenör Giovanni Caprara'nın 2023-24 sezonu itibarıyla takımın başantrenörlük görevini üstleneceği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"2023-24 sezonunda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğüne; Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonlukları bulunan Giovanni Caprara getirilmiştir.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni Caprara'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz."
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