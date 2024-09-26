Beşiktaş'ın eski yıldızı Miralem Pjanic'ın yeni adresi belli oldu!
Rus ekibi CSKA Moskova, serbest statüdeki Miralem Pjanic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak Sharjah FC'de forma giymişti.
Rus ekiplerinden CSKA Moskova, serbest statüde olan Miralem Pjanic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 34 yaşındaki oyuncu, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Miralem Pjanic, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC forması giymişti. Sharjah formasıyla 61 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 5 gol 16 asistlik performans sergilemişti.
Futbola Metz altyapısında başlayan Miralem Pjanic daha sonra sırasıyla Lyon, Roma, Juventus, Barcelona, Beşiktaş ve Sharjah FC formaları giymişti.
Barcelona 2020-21 sezonu başında Pjanic'i Juventus'tan 60 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış ve 1 yıl sonra oyuncuyu Beşiktaş'a kiralamıştı.
Etiketler: #miralem pjanic #beşiktaş #CSKA Moskova #transfer
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