Beşiktaş'ın ilgilendiği Jason Denayer kulüpsüz kaldı!

10 Eylül 2022 Cumartesi, 14:56

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve ardından Manchester City'den bonservisi ile Lyon'a transfer olan Belçikalı stoper Jason Denayer, Süper Lig ekipleri ile görüşmek için İstanbul'a geldi fakat maaş konusunda anlaşamadı ve hala kulüp bulamadı.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞME YAPTI

26 yaşındaki futbolcu bonservisine eline aldıktan sonra Uluslar Ligi maçlarının ardından dün İstanbul'a geldi. Basında Galatasaray'ın Jason Denayer'e imza attırmak istediği haberleri çıksa da Fransız basını Denayer'in Galatasaray için değil Beşiktaş için İstanbul'a geldiğini yazdı. Ancak Denayer ile anlaşma sağlanamadı.

Suudi Arabistan, Yunanistan, Avustralya, Katar gibi ülkelerde hala transfer tahtası açık. Ayrıca Denayer, bonservisi elinde olan oyuncuları transfer etme hakkı olan ligler ile de görüşmeler yaparak kulüp bulabilir. Anlaşma sağlayamadığı zaman ise ıcak ayına kadar kulüpsüz kalma tehlikesinde.