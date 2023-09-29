Beşiktaş'ta Gedson Fernandes seferberliği
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gedson Fernandes için seferberlik ilan edildi. Portekizli futbolcunun, cuma günü yapılacak antrenmanı sorunsuz tamamlaması halinde Konyaspor maçı kadrosuna alınması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Adana Demir deplasmanındaki şok yenilgisinde orta sahanın hem savunmada hem hücumda ciddi sorunlar yaşadığı gözlendi.
Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Alex-Oxlade Chamberlain 3'lüsüyle maça başlayan siyah-beyazlılarda orta hat adeta tel tel dökülürken gözler Gedson Fernandes'i fazlasıyla aradı.
Omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayserispor maçında da forma giyemeyen başarılı oyuncu iyileşti ama idman eksiği ve sakatlığının nüksetmemesi adına hafta içi mesaisinde kadroya alınmadı.
Tedavisi başarıyla tamamlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, perşembe günü yapılan antrenmanda yer aldı. Gedson'un pazar günkü zorlu Konysapor deplasmanına yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Portekizli futbolcu için cuma günkü idman kritik görünüyor. Eğer Gedson bu antrenmanı da sorunsuz bir şekilde tamamlarsa, Konyaspor kafilesine dahil edileceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Wagner uçağı pistten çıktı
- Şirinevler'de patlama!
- Gezi davasında karar!
- AYM'den ek MTV kararı!
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı
- Cumhurbaşkanlığı’ndan tek cümlelik cevap geldi
- Sel, yıldırım, su baskını...
- Canan Karatay'dan erkeklere kötü haber
- Yaşanan feci olayda yeni gelişme!
- AKOM'dan son durumu aktardı