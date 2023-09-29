Beşiktaş'ta Gedson Fernandes seferberliği

Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:30

Güncelleme: 29.09.2023 - 09:30

Beşiktaş'ın Adana Demir deplasmanındaki şok yenilgisinde orta sahanın hem savunmada hem hücumda ciddi sorunlar yaşadığı gözlendi.

Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Alex-Oxlade Chamberlain 3'lüsüyle maça başlayan siyah-beyazlılarda orta hat adeta tel tel dökülürken gözler Gedson Fernandes'i fazlasıyla aradı.

Omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayserispor maçında da forma giyemeyen başarılı oyuncu iyileşti ama idman eksiği ve sakatlığının nüksetmemesi adına hafta içi mesaisinde kadroya alınmadı.

Tedavisi başarıyla tamamlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, perşembe günü yapılan antrenmanda yer aldı. Gedson'un pazar günkü zorlu Konysapor deplasmanına yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Portekizli futbolcu için cuma günkü idman kritik görünüyor. Eğer Gedson bu antrenmanı da sorunsuz bir şekilde tamamlarsa, Konyaspor kafilesine dahil edileceği öğrenildi.