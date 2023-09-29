Beşiktaş'ta Mert ve Gedson gelişmesi
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve kaleci Mert Günok'un son durumu belli oldu.
Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.
Geride kalan 6 maçta 8 puan kaybeden siyah beyazlılar, haftaya 10 puan ile 6. sırada giriyor.
MERT GÜNOK OYNAMAYACAK
Yukatel Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok'un tedavisine başladı.
Tecrübeli kaleci, Konya deplasmanında görev yapamayacak. Mert'in yerine kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak.
GEDSON FERNANDES HAZIR
Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Gedson Fernandes hazır durumda. Tedavisi tamamlanan Portekizli oyuncu, takımdaki yerini alabilecek.
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