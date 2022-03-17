Beşiktaş'ta Önder Karaveli yerine konuşulan isimler belli oldu
Gelecek sezon Önder Karaveli ile devam etmeme kararı alan Beşiktaş, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Siyah-beyazlılar için gündeme gelen isimler Şenol Güneş, Daniel Farke ve Nuno Espirito Santo.
Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları yeniden başladı. Önder Karaveli yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen ve son olarak Galatasaray’a mağlup olan siyah-beyazlılar gelecek sezon farklı bir teknik direktör ile yola devam edecek.
Yönetim kurulu bir yandan yabancı teknik adamlarla ile görüşmeye başlarken, diğer yandan Şenol Güneş’in tercihi üzerinden duruyor.
Adaylar arasında Daniel Farke ve Nuno Espirito Santo öne çıkıyor. Serbest durumda olan iki teknik direktör ile temaslar başladı.
Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 69 yaşındaki teknik direktör ile görüşmesi ve teklifini iletmesi bekleniyor. Süper Lig’in kalan haftalarında alınacak skorlara göre Karaveli ile yollar sezon bitmeden de ayrılabilir.
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