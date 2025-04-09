Boluspor, Sakaryaspor'u 3 golle devirdi!
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Boluspor'un stadyumunda yaşanan problemlerden dolayı maç Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.
Boluspor'un gollerini 12. dakikada Florent Hasani, 23. dakikada Khouma Babacar ve 90+1. dakikada Hüsamettin Yener kaydetti.
Sakaryaspor'da ise Emre Demir'in 53. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.
Bu sonuçla birlikte Boluspor ligde 3 maç aradan sonra kazandı (2M 1B) ve puanını 48'e yükseltti.
Sakaryaspor ise ligde çıktığı son 10 maçta 7. kez puan kaybı yaşadı (4M 3B) ve 42 puanda kaldı.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Boluspor #sakaryaspor
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