Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 15:54
Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Bundesliga'da 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Saat 21:30'da başlayacak zorlu mücadele, Tivibu Spor 2 ve beIN Sports 4 kanallarından naklen yayımlanacak.

Hoffenheim ligin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Augsburg'u 1-0 mağlup etmişti.

Borussia Dortmund ise Hertha Berlin deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.


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