BOTAŞ, yarı finale yükseldi
BOTAŞ, ligde çeyrek final serisinde Emlak Konut'u 68-42 yendi ve seride durumu 2-1 yaparak yarı finale yükseldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında BOTAŞ, Emlak Konut'u 68-42 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.
BOTAŞ, yarı finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Alper Özgök, Turgut Işık, Tolga Akkuşoğlu
BOTAŞ: Sevgi Uzun 11, Sehernaz Çidal 13, Macaulay 6, Mc Call 5, Hatice Pelin Gülçelik 13, Saliha Mandıracı 2, Melis Gülcan 3, Ayşegül Günay Aladağ 11, Burcu Büyükayan, Meltem Avcı 2, Işılay Eğin 2
Emlak Konut: Lavender 10, Merve Arı 8, Bahar Çağlar Ökten 2, Gizem Yavuz 4, Walker 10, Ayça Yasemin Yuşan, Melek Selçok, Berfin Sertoğlu 6, Emel Sığırcı, İrem Aleyna Akat, Harika Gözde Eldaş 2
1. Periyot: 15-13
Devre: 32-19
3. Periyot: 49-33
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