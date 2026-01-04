Cumhuriyet Gazetesi Logo
Brezilyalı yıldız, hem indirim yapıp hem imza atacak: Talisca'yla 2 yıl daha

4.01.2026 04:00:00
Hilmi Türkay
Sarı-Lacivertliler, performansıyla dikkat çeken Anderson Talisca ile yola devam etmek istiyor. Yönetimin Brezilyalı futbolcuya 2 yıllık yeni kontrat teklif ettiği öğrenilirken, Amrabat için gelen teklifler ve Musaba transferi de gündemde.

Fenerbahçe bir yandan orta saha ve forvet transferi için temaslarını hızlandırırken diğer taraftan kadrodaki oyuncuların geleceği adına planlamasını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, son maçlarda performansı ve golleriyle dikkat çeken Anderson Talisca ile yoluna devam etmek istiyor.

Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, yeni sözleşme konusunda Brezilyalı futbolcuyla görüştü. Torunoğulları’nın Talisca’ya yıllık 5 milyon Avro seviyesinde bir maaş ve 2 sezonluk kontrat teklif ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu ve maaşında indirim yaparak takımda kalmak istediğini Torunoğulları’na ilettiği kaydedildi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta, 14 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan Talisca kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

AMRABAT PİYANGOSU

Sarı-Lacivertlilerin sezon başında takımda düşünmediği ve Real Betis’e kiralık gönderdiği Amrabat için teklif yağıyor. İspanyol kulübü, Faslı orta saha oyuncusunun bonservisini almak adına F.Bahçe’ye sözlü olarak 7 milyon Avro’luk teklif sundu.

Ayrıca Suudi Arabistan’dan bir takımın da Amrabat’a yıllık 6 milyon Avro maaş teklif ettiği öğrenildi. Bu iki kulübün Amrabat’ı ciddi şekilde istediği, Fenerbahçe’nin ise gelecek resmi teklife göre bir karar vereceği bildirildi.

MUSABA İDMANDA

F.Bahçe, Samsunspor’a 6 milyon Avro’luk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Anthony Musaba’nın transferini açıkladı. 24 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarıldı. Musaba, dün sabah sağlık kontrollerinden geçip Samandıra’ya gelerek takıma katılıp ilk antrenmanına çıktı.

