Brezilyalı yıldız, hem indirim yapıp hem imza atacak: Talisca'yla 2 yıl daha

Fenerbahçe bir yandan orta saha ve forvet transferi için temaslarını hızlandırırken diğer taraftan kadrodaki oyuncuların geleceği adına planlamasını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, son maçlarda performansı ve golleriyle dikkat çeken Anderson Talisca ile yoluna devam etmek istiyor.

Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, yeni sözleşme konusunda Brezilyalı futbolcuyla görüştü. Torunoğulları’nın Talisca’ya yıllık 5 milyon Avro seviyesinde bir maaş ve 2 sezonluk kontrat teklif ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu ve maaşında indirim yaparak takımda kalmak istediğini Torunoğulları’na ilettiği kaydedildi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta, 14 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan Talisca kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

AMRABAT PİYANGOSU

Sarı-Lacivertlilerin sezon başında takımda düşünmediği ve Real Betis’e kiralık gönderdiği Amrabat için teklif yağıyor. İspanyol kulübü, Faslı orta saha oyuncusunun bonservisini almak adına F.Bahçe’ye sözlü olarak 7 milyon Avro’luk teklif sundu.

Ayrıca Suudi Arabistan’dan bir takımın da Amrabat’a yıllık 6 milyon Avro maaş teklif ettiği öğrenildi. Bu iki kulübün Amrabat’ı ciddi şekilde istediği, Fenerbahçe’nin ise gelecek resmi teklife göre bir karar vereceği bildirildi.

MUSABA İDMANDA

F.Bahçe, Samsunspor’a 6 milyon Avro’luk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Anthony Musaba’nın transferini açıkladı. 24 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarıldı. Musaba, dün sabah sağlık kontrollerinden geçip Samandıra’ya gelerek takıma katılıp ilk antrenmanına çıktı.