Bulgaristan mutlu son ile kapattı!

27 Eylül 2022 Salı, 07:27

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Kuzey Makedonya, sahasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Bulgaristan sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Bulgaristan'a galibiyeti getiren tek golü 50. dakikada Kiril Despodov attı. Kuzey Makedonya'da 14. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kuzey Makedonya'da Ezgjan Alioski, Enis Bardhi ve Eljif Elmas, 90 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Bulgaristan grubu 9, Kuzey Makedonya ise 7 puanla tamamladı.